Costi trasferimento apparecchiature Fiera: le precisazioni del Policlinico di Bari

BARI - In merito alla notizia circa i costi per il trasferimento delle apparecchiature dal presidio per le maxi emergenze in Fiera del Levante, si precisa che il Policlinico ha pubblicato un Accordo Quadro della durata biennale per il trasferimento delle apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari tra i vari plessi ospedalieri tra cui i padiglioni del Policlinico, l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII e anche il presidio Maxi Emergenza presso la Fiera del Levante. Lo rende noto il Policlinico di Bari in una nota.Si tratta dunque - prosegue la nota - di una gara a consumo (l’importo dell’appalto è presuntivo e saranno pagare le sole prestazioni effettivamente prestate) che riguarda tutti i trasferimenti di apparecchiature elettromedicali che saranno eventualmente necessari tra i vari padiglioni, incluso il trasferimento delle attrezzature per l’allestimento del nuovo padiglione Asclepios 3, e non solo le operazioni relative al trasloco dei beni mobili dal presidio della Fiera.Una scelta strategica adottata proprio per generare risparmi e assicurare la continuità di un servizio della durata di due anni. L’importo da 566mila euro più Iva posto a base d’asta deve intendersi come onnicomprensivo del servizio biennale e non relativo al solo trasloco dalla Fiera il cui costo è stimato, invece, in circa 120mila euro.