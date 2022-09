Da Roma a Santa Maria di Leuca in bicicletta per la lotta ai tumori

SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - Da Roma a Santa Maria di Leuca in bicicletta per accendere un faro sulla prevenzione dei tumori: è questo l’obiettivo dell’edizione 2022 della pedalata promossa dall’associazione “La Storia in Bici”, che celebra il centenario della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).Dopo aver fatto tappa ieri in piazza S. Oronzo a Lecce e poi a Otranto, questa mattina la carovana a due ruote ha raggiunto il traguardo finale nel piazzale del Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae. Ad attenderli c’era il presidente della Lega contro i tumori di Lecce, Carmine Cerullo, con tutti i volontari della locale delegazione LILT, che hanno provveduto ad un punto-ristoro accogliendo gli oltre 80 ciclisti che con questa iniziativa hanno inteso sottolineare l’importanza della prevenzione dei tumori.Il gruppo composto da sportivi e appassionati delle due ruote è partito da Roma lo scorso primo settembre e ha percorso mille chilometri in 10 tappe, attraversando 4 regioni e ben 100 comuni. “L’attività sportiva è uno dei pilastri della prevenzione primaria dei tumori – ha detto l’oncologo Cerullo – e non ci stancheremo mai di ribadirlo, soprattutto alle fasce più giovani oggi purtroppo sempre più coinvolte dalla malattia. Ringraziamo La Storia in Bici per questa iniziativa celebrativa dei 100 anni della Lilt nazionale e per aver condiviso i nostri intenti e il messaggio di prevenzione”.