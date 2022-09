Francavilla Fontana: lunedì 12 settembre incontro con l’autore Gianluca Budano

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Lunedì 12 settembre alle 19.00 a Castello Imperiali è in programma l’ultimo appuntamento con la rassegna "Lei non sa chi sono io – Storie e autori al Castello". - Lunedì 12 settembre alle 19.00 a Castello Imperiali è in programma l’ultimo appuntamento con la rassegna "Lei non sa chi sono io – Storie e autori al Castello".





Il protagonista dell’incontro sarà Gianluca Budano che dialogherà nel corso della serata con la giornalista Stefania Cardo, direttrice di Terra di Mezzogiorno.

Al centro del dibattito ci sarà il libro scritto a quattro mani da Budano e Cristiano Caltabiano "Viaggi con la speranza – Storie di famiglie colpite dalla malattia di un figlio. Rapporto sull’emigrazione sanitaria in Italia" (Meltemi Editore).

Le persone non emigrano solo per motivi economici, sono spinte a partire anche da problemi seri di salute. Nel nostro Paese questi spostamenti non sono trascurabili: nel 2017, 937mila italiani hanno compiuto un "viaggio della speranza", per un valore di oltre 4,3 miliardi di euro di prestazioni mediche erogate fuori dalla regione di residenza dei pazienti. La mobilità sanitaria viene in genere considerata come espressione del diritto di scelta dei cittadini o come parametro per valutare l’efficienza dei sistemi sanitari regionali (in base alla capacità di attrarre pazienti non residenti). Si tende tuttavia a sottovalutare le conseguenze che tali viaggi hanno sui diretti interessati.

Il volume analizza il costo sociale di queste migrazioni e il vissuto di alcuni genitori giunti a Roma, in prevalenza dal Mezzogiorno, per salvare la vita dei propri figli. Frutto di una ricerca promossa dalle Acli Nazionali, dal Forum delle Associazioni Familiari e dalla Società Mutua Mba, il libro racconta le storie di madri e padri costretti ad affrontare un trauma che ha sconvolto le loro esistenze, rendendo più fragili tutti i componenti del nucleo familiare. L’indagine dà anche voce ai responsabili delle associazioni che accolgono queste famiglie, raccogliendo stimoli di riflessione per i decisori pubblici, i quali non hanno ancora messo in agenda una questione attuale e rilevante.

Gianluca Budano è Welfare Manager pubblico e giornalista. Dirigente delle Acli e componente degli organi direttivi del Forum delle Associazioni Familiari e di Terzjus – Osservatorio di diritto del Terzo Settore, è anche fondatore e co-portavoce dell’Alleanza per il benessere e l’inclusione dell’infanzia – Investing in Children.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.