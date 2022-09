Deloitte e Talenti: mille assunzioni in Puglia



BARI - Lunedì 5 Settembre 2022, primo giorno di Talent Acquisition Hub, l'Academy realizzata da Talenti – Agenzia per il Lavoro nella sua filiale barese, in Viale Guglielmo Lindemann. L'iniziativa mira a formare e creare nuove professionalità nell'ambito del counselling aziendale, scoprendo talenti e valorizzando le tante potenzialità del meridione Italiano.





Un progetto ambizioso che guarda al futuro, come nello stile di Talenti, che nasce da un’attenta analisi dei bisogni delle aziende e dalle nuove skill richieste dal mercato del lavoro.





Sono previste oltre 1000 persone da formare, con un occhio di riguardo per le competenze tecnologiche, digitali ed economiche.





Talent Acquisition Hub è inoltre un importante segnale del dinamismo del Mezzogiorno italiano, in una vision che guarda a due trend futuri del territorio: il cosiddetto south working, il ritorno dei lavoratori dal Nord Italia (sia grazie allo smart working, sia in presenza) e la creazione di nuove opportunità lavorative, specialmente nel settore delle nuove tecnologie, in territori storicamente spopolati dall’emigrazione.





Una vera e propria scommessa di Talenti, premiata da un’importante realtà come Deloitte – leader mondiale nella consulenza alle imprese – che ha scelto Talent Acquisition Hub per formare e selezionare il personale del suo nuovo progetto pugliese denominato NextHub.





Lavoro e un impatto sociale in un territorio da rilanciare sono i motivi di orgoglio di Domenico Orabona, CEO e Founder di Talenti: "Il sogno di ogni imprenditore è realizzare un progetto non solo di successo, ma con un impatto sociale importante: è per questo che vado così fiero di Talent Acquisition Hub, la nostra nuova Academy".





"La nostra nuova Academy è una vera novità nel mondo del lavoro nel Sud Italia: un progetto che guarda ai tanti talenti del nostro territorio, con la speranza di trattenerli e formarli vicino casa. La collaborazione con Deloitte premia questa visione" ci spiega Filiberto Antignani, Direttore Marketing di Talenti, l’agenzia per il lavoro che supporta Deloitte Italia nel progetto.





"Noi di Talenti crediamo molto nel team, in maniera autentica e non sapremmo farne a meno. Questo progetto è stato possibile soprattutto grazie all’impegno di ogni singolo componente della filiale di Bari e di Caserta di Talenti. Ognuno di noi nel suo ruolo e nella sue responsabilità ha dato, sta dando e darà un contributo fondamentale di valore aggiunto al progetto Talent Acquisition Hub".





"È un'azione di politica attiva del lavoro tra privati, volta a conseguire positivi esiti occupazionali e miglioramento delle doti di occupabilità di ogni giovane coinvolto. L'obiettivo più importante è uno solo: creare congiunzione tra i sistemi della formazione e il mercato del lavoro, customizzando gli interventi sulle esigenze reali delle imprese pugliesi" é quanto sostiene Milena Rizzo, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Talenti.