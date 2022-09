Di Maio: chi si schiera con Putin è contro gli italiani

ROMA - "Chi oggi strizza l'occhio a Putin strizza l'occhio a chi le facendo aumentare le bollette agli italiani. Chi si schiera dalla parte di Putin si schiera contro gli italiani. In questo paese ci sono partiti che hanno atteggiamenti timidi contro chi sta massacrando la nostra economia. Bisogna fermare la speculazione con un tetto massimo ai prezzi del gas". Lo ha detto il leader di Impegno civico e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Tg2Post."Siamo a 65 miliardi di euro messi come Stato per aiutare i cittadini con le bollette. È chiaro che rispetto a questo problema dovremmo fare fronte comune: Salvini dice che è colpa delle sanzioni ma allora perché anche i paesi che non hanno messo le sanzioni stanno vivendo gli stessi problemi di inflazione e di energia che abbiamo noi?" ha aggiunto Di Maio, a Tg2 Post."Non è assolutamente possibile immaginare di abolire il reddito di cittadinanza. L'unico voto utile per difendere il reddito di cittadinanza è un voto ad Impegno Civico perché noi siamo in una coalizione e possiamo battere la coalizione di Meloni. Un voto a Conte su questo argomento significa aiutare Giorgia Meloni perché Conte corre da solo e così di si disperde il voto" ha detto Di Maio.