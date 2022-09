Serie A: il Lecce vince 2-1 a Salerno

Nel secondo tempo al 9' la Salernitana pareggia. Gonzalez devia nella sua porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Candreva. Al 37' i salentini realizzano la rete decisiva con Strefezza con una conclusione da fuori area. Successo importante dei pugliesi. Il Lecce ha 6 punti in classifica.

Prima vittoria del Lecce in Serie A. I salentini prevalgono 2-1 all'"Arechi" con la Salernitana. Sulla panchina del Lecce non c'e' il tecnico Marco Baroni squalificato, al suo posto il vice Fabrizio Del Rosso. Nel primo tempo al 42' i giallorossi pugliesi passano in vantaggio con Ceesay con una conclusione in diagonale su passaggio di Hjulmand.