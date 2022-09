Dl aiuti, Letta: chiediamo cambio di passo, aumento costi energia insostenibile

ROMA - "Il Paese rischia una pericolosa spirale di recessione, tutti abbiamo la responsabilità di fare di tutto per evitare che il Paese entri in recessione. C'è bisogno di un impegno italiano e europeo, noi ci siamo, a prescindere dalle scadenze elettorali. Quello che diciamo oggi lo diremo anche il 26 settembre, parliamo una lingua sola perchè siamo una grande forza politica attenta esclusivamente all'interesse del Paese". Lo ha detto Enrico Letta in aula alla Camera."Siamo qui a dare convintamente il nostro voto di sostegno al decreto, un decreto importante che dara' risposte a cittadini e imprese" ha aggiunto Letta in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sul decreto Aiuti Bis."Chiediamo un cambio di passo rispetto agli interventi fatti finora, le imprese e le famiglie non sono in grado di reggere un aumento dei costi dell'energia insostenibile, una situazione sempre più drammatica e insostenibile" ha sostenuto il leader dem.