OSTUNI (BR) - Tragedia ieri sera nella Città Bianca. Sfortunata protagonista una donna di 65 anni, travolta in via Sansone, nei pressi della Zona mercatale, da un'auto. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi. Ad intervenire sul posto il 118.Immediato il trasporto all'Ospedale Perrino di Brindisi, dove la donna è morta poche ore dopo. Al via le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.