Meloni: Sud può essere hub energetico dell'intera Europa

via Giorgia Meloni fb

BARI - "Noi oggi abbiamo un grande problema di approvvigionamento energetico, però abbiamo un vantaggio rispetto ad altri, i gasdotti del Mediterraneo arrivano nel Sud Italia, il Sud, lo vediamo oggi, con questo vento, ha un clima fantastico per tutte le rinnovabili. Investendo al meglio sia le risorse del Pnrr sia altre risorse, se decidiamo di fare questa scelta strategica che secondo me va fatta, noi possiamo far diventare il Sud Italia l'hub di approvvigionamento energetico dell'intera Europa". Così a Bari la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni."I programmi per la Puglia sono i programmi che abbiamo per rilanciare il Mezzogiorno di Italia che io credo" - ha aggiunto - "abbia grandi occasioni e grandi opportunità sia grazie al Pnrr sia nell'ambito di una situazione che è molto complessa che però può rappresentare un'occasione".