Driver di crescita aziendale, domani a Mola di Bari eccellenze a confronto al Keynotes22

MOLA DI BARI (BA) - Domani, venerdì 30 settembre, alle 19.30 al Wonder Beach Club di Mola di Bari, si terrà il “KeyNotes22 - A Drive for growth”, un momento di confronto per condividere informazioni e casi di successo, con un accento sui driver che spingono la crescita del settore economico ed aziendale nel nostro territorio.L’evento è promosso da Bitles, società di consulenza in marketing strategico e comunicazione aziendale di Bari, e vedrà la partecipazione di prestigiose personalità del panorama regionale e nazionale che porteranno il proprio contributo condividendo analisi prospettive, esperienze, strategie vincenti in uno scambio di visioni di cui “a drive for growth” si fa testimone.Durante la serata interverranno: Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport Salute, che terrà uno speech sul tema “Innovare il sistema sportivo italiano per valorizzare la funzione sociale dello sport”; Sergio Fontana, CEO Farmalabor, Presidente Confindustria Bari e Bat, Confindustria Puglia, Confindustria Albania, darà il suo contributo riguardo l’innovazione e l’internazionalizzazione nell’industria farmaceutica; Antonio Vasile, Presidente Aeroporti di Puglia, tratterà il tema dell’experience di viaggiare in Puglia; Lorenzo Ait, Co-founder Allcore e CCO Amyralia, introdurrà il metodo “Allcore” tra professionalità, visione e metodo per le PMI; Antonella Comes, CMO Gruppo Auriga, terrà uno speech riguardo l’open innovation e la diversificazione del business; Roberto Bianco, Presidente e CEO ICAM; Giovanni Ventrelli, Founder Bitles e Head of Digital and Research Director, parlerà di sviluppo, ricerca e go-to market, un nuovo modo per “drive to change the game”; Gennaro Durante, CEO Forethinking Benefit Company, interverrà in merito alla sostenibilità ambientale e all’innovazione come vantaggio competitivo; Giuseppe Cupertino, Wine manager Borgo Egnazia e San Domenico Hotels, terrà un dialogo dal titolo “dalla wine alla guest experience, una visione imprenditoriale illuminata; Giovanni Maggipinto, Founding partner Bitles e Creative Director, parlerà dell’esperienza dei legend per lo sport italiano.Ad introdurre gli ospiti Marialuisa Fornarelli, Founder e Managing partner di Bitles.Un incontro di eccellenze e visionari che daranno voce alla crescita del territorio. Al termine del confronto si terrà un light dinner con degustazione di vini delle cantine associate al Movimento Turismo del Vino Puglia guidata dalla Fondazione Italiana Sommelier. Special guest Nick The Nightfly, voce d’oltremanica ben nota e cara al pubblico italiano e conduttore da oltre trent’anni di “Monte Carlo Nights”.