Covid Puglia: +259 casi e nessun decesso

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 259 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 3.075 test giornalieri eseguiti per una incidenza dell'8,4%.Non si registrano decessi mentre delle 10.397 persone attualmente positive, 119 sono ricoverate in area non critica (ieri 118) e 10 in terapia intensiva (come ieri).Questa la distribuzione per provincia dei nuovi casi: a Bari 85; nella Bat 22; a Brindisi 23; a Foggia 22; a Lecce 77; a Taranto 25. I residenti fuori regione risultati positivi in Puglia sono tre.