Energia: Berlusconi, servono interventi che richiedono tempo

ROMA - Cosa fare sul tema dell'energia nel caso che il centrodestra vada al governo? "Nell'immediato possiamo soltanto garantire che l'aumento dei prezzi del gas non ricada sugli utilizzatori. Dobbiamo essere onesti con gli italiani: la sinistra ci ha lasciato in una condizione gravissima, esposti a rischi di crisi come quella che e' stata scatenata dalla guerra in Ucraina". Cosi' Silvio Berlusconi in un'intervista a 'Zona bianca' su rete 4 che andra' in onda questa sera. "Perche'? Perche' in questi 11 anni non hanno fatto nulla: hanno bloccato i rigassificatori, hanno bloccato i termovalorizzatori, hanno bloccato persino le energie rinnovabili, con la scusa del paesaggio, naturalmente hanno bloccato la ricerca sul nucleare, anche quello pulito di quarta generazione, che secondo l'Europa rappresenta il futuro dell'energia", osserva."Noi - aggiunge - rimetteremo in moto tutto questo, sara' uno dei nostri primi impegni. Ma sono interventi che richiedono tempo. E' giusto che gli italiani lo sappiano, e sappiano di chi e' la colpa".