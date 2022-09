Energy manager Sergio Torsello story

- Bamboccioni che a 40 anni vivono ancora barricati nella stanzetta, aspettando la minestrina della mamma e la camicina ben stirata? Magari sdraiati sul divano di cittadinanza, a fare zapping fra una serie Sky e una Netflix? Incapaci di muoversi dalla dolce vita del paese e affollando di semantica l’antica sagra del pesce fritto la processione del protettore con le bancarelle e lo zucchero filato?Manco per niente. C’è anche, per fortuna, chi si mette al vento, cerca le opportunità fuori dalla propria terra “tumara”. E le trova, alla grande.Oggi raccontiamo la storia del manager “energy” Sergio Torsello (1979) da Alessano (Lecce). Figlio di un gioielliere (Antonio) e una casalinga (Rosanna), laurea (2004) in Economia Aziendale & Management, specializzazione in Marketing alla ”Bocconi” di Milano dopo il diploma di ragioniere programmatore al “Gaetano Salvemini” di Alessano, Sergio è entrato nel mondo del lavoro, aiutato anche dalla predisposizione per le lingue: fra le altre parla infatti correntemente inglese e russo.E subito, senza perdere tempo perché, come ammoniva Eraclito “Panta rei” (La vita scorre). Ecco alcuni passaggi della sua prestigiosa carriera. Che inizia fresco di laurea con uno stage a Milano (2004-2005), presso IBM Spa, nel settore dell’Information Technology come Customer Satisfaction & Quality.Poi (2005-2008), sempre a Milano, alla PriceWaterhouseCoopers (PWC) Spa, settore Audit Finanziario e Consulenza aziendale col titolo di Senior Internal Auditor.Sempre attento a cogliere le opportunità che si presentano, a scalare nuovi step, Sergio poi emigra nell’Est dell’Europa, precisamente ad Atyrau (Kazakhstan).Eccolo (2008-2010) all’AGIP KCO NV, settore energy, col titolo di Supplier Quality Engineer, accanto al manager Valter De Angelis (Eni).Qui la sua vita ha una felice svolta sentimentale: nel 2009 infatti incontra Ainura, la donna della sua vita, che sposa del 2010. Una ragazza d’oro. Nascono due bellissimi bambini, che vengono spesso in Salento a trovare i nonni e amano il mare di Leuca, Pescoluse e dintorni.Altro step di prestigio: 2010-2011, sempre in Kazakhstan come consulente interno col titolo di Financial & Market Intelligence Coordinator per North Caspian Operating Company BV (NCOC BV), con i manager Elio di Maggio / Manuel Mazza (Eni).Stessa azienda, stesso Paese (2012-2013), da C&P Support Coordinator / Head of Market Analysis con i manager Nigel Cotterill e Kenny Huah (Shell).2014: con AGIP KCO NV come consulente interno esattamente col titolo di Internal Audit Advisor e il manager Eni Paolo Messina.2015-2017: ancora con North Caspian Operating Company (NCOC) N.V. e sempre ad Atyrau, come Internal Audit Advisor con i manager John Proctor (Exxon) e Philippe Broulis (Total).E (2017-2019), sempre con North Caspian Operating Company da consulente interno, Lead Compliance Counsel (Dipartimento di Etica & Compliance), col manager James Paul (Shell).2019 (regione Uralsk, Kazakhstan): con Karachaganak Petroleum Operating B.V., col titolo di Finance Compliance Investigation Manager, e i manager Babanli Elchin (Shell) / Amoroso Carlo (Eni). Ma è solo una sintesi del cv e delle lettere di presentazione delle aziende “energy”, quelle che, specie in questo momento storico, hanno in mano il destino dei popoli.Non male per un ragazzo che da piccolo nonno Santo portava alla vendemmia alla vigna detta “Palummara”, fra Alessano e Specchia.Sergio, infine ha una sorella, Emanuela, laureata anche lei in “Bocconi” (Economia Aziendale), e un fratello, Carlo Alberto, laurea in Medicina all’Università di Bari.I loro genitori possono dirsi soddisfatti, i sacrifici sono serviti, non solo alla loro famiglia, ma anche all’intera società, a tutti noi.