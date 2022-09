EP3, esce oggi in digitale il nuovo album di Ringo Starr

MILANO - EP3 di Ringo Starr è disponibile da oggi in digitale e su cd e il 18 novembre 2022 in vinile da 10 pollici. L’EP contiene quattro nuove tracce tutte registrate nello studio di Roccabella West di Starr, come ha fatto per i precedenti EP Change The World e Zoom In, con i collaboratori di lunga data Steve Lukather, Linda Perry, Dave Koz, José Antonio Rodriguez e Bruce Sugar. La voce immediatamente riconoscibile di Ringo, i testi e le melodie regalano all’ascoltatore canzoni che spaziano dal pop al country, dal reggae al rock and roll.

“Sono nel mio studio a scrivere e registrare ogni volta che posso - racconta Ringo Starr.. È quello che ho sempre fatto e continuerò a fare, e pubblicare EP più frequentemente mi permette di continuare a essere creativo e dare ad ogni canzone un po' più di amore".

Scritto da Linda Perry, "Everyone and Everything" cattura il classico suono di Ringo Starr. Nel brano troviamo Ringo alla voce, alla batteria e alle percussioni e Linda Perry alla chitarra e alle percussioni. Billy Mohler al basso e chitarra, Damon Fox al mellotron, piano e “Wurly”, Linda Perry, Billy Valentine, Zelma Davis e Maiya Sykes ai cori.

Caratterizzato da un contagioso groove dance, "Let's Be Friends" è stato scritto da Bruce Sugar, tecnico del suono di Ringo, insieme a Sam Hollander con Ringo Starr alla voce e batteria, Nathan East al basso, Steve Lukather alla chitarra, Bruce Sugar alle tastiere, percussioni e arrangiamento di fiati. Alle percussioni Sam Hollander e Billy Valentine, Zelma Davis e Maiya Sykes ai cori.

Scritto da Ringo Starr e Bruce Sugar, il sound di "Free Your Soul" trasporta l'ascoltatore sulla spiaggia di un’isola in una calda notte sotto la luna piena. Con Ringo alla voce e batteria, la canzone presenta anche Dave Koz al sax tenore e José Antonio Rodriguez alla chitarra, Nathan East al basso, Bruce Sugar alle tastiere, percussioni e arrangiamento di fiati e Billy Valentine, Zelma Davis e Maiya Sykes ai cori.