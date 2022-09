Al via da Bari il tour Korian di sensibilizzazione Fermata Alzheimer

BARI - Parte il 19 settembre dalla Residenza per Anziani San Gabriele di Bari il tour di sensibilizzazione Fermata Alzheimer 2022 di Korian, organizzato per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alzheimer e sensibilizzare sulle demenze e in particolare dalla sindrome di Alzheimer. - Parte il 19 settembre dalla Residenza per Anziani San Gabriele di Bari il tour di sensibilizzazione Fermata Alzheimer 2022 di Korian, organizzato per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alzheimer e sensibilizzare sulle demenze e in particolare dalla sindrome di Alzheimer.





Giunto alla 4a edizione, quest’anno il tour farà tappa in dieci città italiane da Nord a Sud percorrendo oltre 1.000 km con eventi, attività, iniziative e un esclusivo percorso sensoriale tramite visori per la realtà virtuale in grado di far sperimentare sensazioni ed emozioni di chi è affetto da questa malattia. Presso la struttura barese i professionisti Korian forniranno supporto, daranno informazioni e illustreranno le terapie alternative più all’avanguardia per contrastare la demenza senile. Fermata Alzheimer si presenta anche quest’anno come un modo per fermarsi a riflettere, tappa dopo tappa, e percorrere insieme la strada della sensibilizzazione su patologie che non tendono ad arrestare la loro diffusione.

Nel corso della giornata, presso la Residenza per Anziani San Gabriele, una serie di ulteriori incontri ed iniziative:

- Per tutta la giornata valutazioni neuropsicologiche gratuite a cura dei professionisti delle Residenze Korian. Le valutazioni avverranno su prenotazione chiamando il numero di telefono 346 1141285.

- Dalle ore 10.00 alle ore 11.30 Cafè Alzheimer. Gruppi di lavoro, gestiti dall’Equipe psico-educativa e fisioterapica della RSA San Gabriele e del Centro Diurno L’altra Casa, sulle Terapie non farmacologiche (Soft Gym, Silver Fit, Memory Card, Rot, Forma Cube e Reminiscenza). Il Caffè Alzheimer è organizzato in collaborazione con Associazione Alzheimer Bari e Cooperativa Gea - Centro anziani Bari.

- Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 TV AVO la Villa in diretta. Attività di stimolazione cognitiva attraverso la piattaforma Zoom, a cura dell’Equipe della RSA Villa Marica, in collaborazione con i volontari Avo.

- Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 rappresentazione di una giornata tipo di un paziente affetto da Alzheimer. Verrà messa in scena la giornata vissuta da un paziente affetto da Alzheimer, all’interno e all’esterno della propria abitazione, per comprendere le difficoltà affrontate e capire come gestirli. A cura dell’Equipe della RSA Villa Giovanna.

- Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Trolley Multisensoriale. Attività di stimolazione multisensoriale, con oggetti di uso comune, che richiamino i cinque sensi a cura dell’Equipe della RSA Nuova Fenice. L’attività potrà essere svolta sia da persone con decadimento cognitivo, sia da persone con quadro cognitivo non compromesso attraverso il supporto dell’Equipe.

Secondo i dati di Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus), infatti, nel mondo sono oltre 50 milioni le persone affette da demenze (in Italia oltre 1 milione e 400 mila), di cui il 60% - 70% da sindrome di Alzheimer (in Italia oltre 600 mila). Al di là dei numeri, l’Alzheimer è una patologia il cui impatto si moltiplica se si considerano anche gli effetti che ha su tutte le persone vicine al paziente.

"Siamo entusiasti di portare anche quest’anno in giro per l’Italia il tour Fermata Alzheimer, con l’obiettivo di far parlare sempre più delle demenze" dichiara Federico Guidoni, Presidente e CEO Korian Italia "Vogliamo mettere a disposizione di tutti i caregiver un supporto concreto e specialistico su come affrontare la malattia e come relazionarsi con il paziente, il tutto sfruttando il know-how sviluppato da Korian e dai suoi partner qualificati. Vogliamo che chi si trova a fronteggiare la demenza sappia che non è solo e che in Korian può trovare un sostegno concreto per combattere il senso di spaesamento dovuto al primo contatto con queste patologie" ha concluso Guidoni.

Korian offre assistenza a tutti i propri pazienti basandosi su un approccio che prende il nome di "Positive Care", metodologia che ha sviluppato oltre 15 anni fa per supportare i propri pazienti ispirandosi alla neuropsichiatra e educatrice Maria Montessori. Per le forme di Alzheimer e di demenza grave, Korian dispone inoltre in Italia di 31 centri specializzati. In tutte queste strutture vengono offerte ai malati di Alzheimer le condizioni necessarie di tutela e gli stimoli riabilitativi adeguati alle loro compromesse capacità cognitive e funzionali attraverso specifici progetti di terapia non farmacologica, uno dei punti cardine della Positive Care.

Il tour girerà l’Italia toccando dieci città da Nord a Sud:

- Bari – Residenza per Anziani San Gabriele (19 settembre)

- Aprilia (Latina) – Residenza per Anziani Villa Carla (21 settembre)

- Santa Marinella (Roma) – Residenza Aurelia (22 settembre)

- Roma – Residenza per Anziani Villa Sacra Famiglia (23 settembre)

- Guidonia Montecelio (Roma) - Italian Hospital Group (24 / 25 settembre)

- Firenze – Residenza per Anziani Le Magnolie (26 settembre)

- Verona – Centro Servizi Città di Verona (29 settembre)

- Milano - Residenza per Anziani Saccardo (30 settembre)

- Torino – Residenza per Anziani Mazzarello (1 ottobre)

- Genova – Residenza per Anziani Le Cappuccine (3 ottobre)