Escherichia coli dopo vacanza in Salento: muore 18enne trentino

TRENTO - La Procura di Trento ha aperto un'inchiesta sul decesso di un 18enne sopravvenuto dopo una vacanza in Salento. Il ragazzo, Paolo Rizzoli di Lavis, è morto venerdì sera a Trento. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il 18enne è deceduto per un'infezione da Escherichia Coli che potrebbe essere di origine alimentare, conseguente all'ingestione di cibo durante la sua permanenza ad Otranto (Le).Il giovane avrebbe soggiornato in una struttura ricettiva dall'11 al 18 settembre con un amico che, secondo quanto appreso, avrebbe accusato forti dolori addominali ed emicrania. Frutti di mare e latticini consumati durante il soggiorno sono nel mirino. Ora toccherà ai militari dell'Unità di Antifisofisticazione e Sanità di Trento indagare dove il 18enne possa essere entrato in contatto con il batterio.