Estate a Putignano: gli appuntamenti del weekend 9-11 settembre

BARI - Dallo sport al teatro, dall’intrattenimento per i bambini alle visite guidate, Putignano si prepara a un lungo fine settimana di festa. Nella città della cartapesta, proseguono le iniziative promosse dall’assessorato alla Cultura che stanno animando l’estate. Ecco i prossimi appuntamenti.Si comincia venerdì 9 settembre, alle ore 15:00, con il passaggio da Putignano della gara ciclistica Costa dei Trulli – Challenge giro di Puglia Under23 Élite. Competizione agonistica inserita all’interno del protocollo di Intesa “Pedalare per viaggiare - Patto di Mattinata”, siglato da circa 100 comuni e finalizzato alla valorizzazione cicloturistica dei territori pugliesi. La carovana giungerà da via Castellana, percorrerà l’Estramurale a Levante e proseguirà su via Noci. A fare da cornice al passaggio degli atleti, quattro delle sculture in cartapesta realizzate da Comune e Fondazione Carnevale di Putignano nell’ambito del progetto cArte e Maschere.Dallo sport alla politica. In vista delle prossime elezioni, venerdì alle ore 19:00 il Chiostro Comunale (via Roma, 8) ospiterà il dibattito pubblico tra i candidati al Senato e alla Camera nei collegi uninominali ai quali afferisce, tra le altre, la cittadina di Putignano. Interverranno Tito Anzolin, Michele Coratella, Lia Lisi, Domenico Lomelo, Domenico Nisi, Rossano Sasso, Francesco Paolo Sisto. Condurrà il dibattito Jacopo Polizzi. A dare il benvenuto la sindaca di Putignano Luciana Laera. La giornata si concluderà con la Notte Bianca dei Bambini, una serata tutta dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Dalle ore 19:30, attrazioni, spettacoli e divertimento con mascotte itineranti per le vie della città, teatro dei burattini in piazza Plebiscito, bolle giganti e spettacolo del giocoliere in piazza Aldo Moro, magia e clown in piazza Teatro. E ancora, letture animate al Chiostro della Biblioteca Comunale e visita del Museo Civico “Romanazzi Carducci” con ingresso ridotto 3,00€ da 6 anni in su.Sabato 10 settembre in programma due attività a cura dell’Infopoint di Putignano, co-finanziate dall’Assessorato alla Cultura: alle ore 10:00 visita guidata del centro storico e dei monumenti della città insieme a guide turistiche abilitate; alle ore 18:00 alla Biblioteca Comunale “Storie di argilla”, laboratorio di ceramica per bambine e bambini. La partecipazione a entrambe le attività è gratuita, prenotazioni al 375.5453515 – infopoint@comune.putignano.ba.it.La settimana si concluderà, domenica 11 settembre, con il nuovo appuntamento della rassegna “Melodie d’estate”, musica, teatro, danza e artigianato artistico al giardino pensile del Museo Civico a cura del Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura e Teatro dei Leggeri. Con il contributo di Cuore della Puglia, domenica alle ore 20:00 in scena la compagnia ImprovAbili – Teatro Osservatorio con uno spettacolo di improvvisazione teatrale di genere comico. Sulla base dei suggerimenti del pubblico, senza seguire un copione, gli attori realizzeranno lo spettacolo. E il pubblico diventerà parte attiva della performance come suggeritore di parole, di emozioni, modellando gli attori come sculture, prestando i propri oggetti, scrivendo versi poetici o, ancora, raccontando aneddoti e definendo l'intera trama che poi gli attori dovranno replicare sul palco. Ingresso libero, consigliata la prenotazione a infopoint@comune.putignano.ba.it - tel. 375.5453515. Nell’occasione sarà esposta la seconda opera in metallo forgiato dell’artigiano putignanese Vito Capozza. Anteprima di una mostra più ampia che sarà inaugurata al Museo Civico durante il periodo natalizio.