A Sannicandro di Bari in scena “Louis Armstrong: from jazz to pop” insieme al Satchmo Legacy Trio

BARI - Giovedì 8 settembre 2022 alle ore 20.30 nel Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari va in scena “Louis Armstrong: from jazz to pop” insieme al Satchmo Legacy Trio con Doni Antonelli alla tromba, Carlo De Toma alla chitarra e voce e Salvatore Della Crociata al contrabbasso.

Un concerto organizzato dalla Associazione Mozart Italia sede di Bari, con il patrocinio del Comune di Sannicandro di Bari, per rivivere il mondo musicale di Satchmo alias Louis Armstrong. Un programma musicale che ripropone non solo la tradizione jazzistica del grande trombettista e cantante di New Orleans, ma anche quella da grande interprete di musica pop capace di scalzare in classifica persino i Beatles.