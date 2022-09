Foggia, omaggio a Umberto Giordano: il 23 settembre il concerto inaugurale dell'Ico Suoni del Sud

FOGGIA - La Prima stagione concertistica dell’Orchestra Ico Suoni del Sud si aprirà venerdì 23 settembre con un “Omaggio a Umberto Giordano”. L’evento avrà luogo in Piazza Cesare Battisti, proprio davanti al Teatro intitolato al celebre compositore foggiano, e sarà ad ingresso gratuito.

Sul palco, insieme all’Orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Benedetto Montebello, che è anche il direttore stabile dell’Istituzione concertistica orchestrale, si esibiranno tre straordinarie voci: il soprano Maria Tommasi, il tenore Alessandro Moccia e il baritono Pedro Carrillo.

La stagione è organizzata dalla Ico Suoni del Sud in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio musicale Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

La serata, che rappresenta anche l’occasione per presentare l’Ico alla città alla presenza dei Commissari prefettizi e di coloro che hanno contribuito al progetto, sarà condotta dal giornalista Massimo Marsico.

“L’inaugurazione della prima stagione assoluta dell’orchestra stabile di Foggia non poteva che celebrare il grande Giordano attraverso le sue musiche e arie più celebri. Crediamo che possa essere un evento benaugurante per la città e un’occasione per celebrare insieme l’importante traguardo raggiunto da Suoni del Sud con i foggiani”, annunciano Libera Granatiero e Gianni Cuciniello, rispettivamente presidentessa e responsabile dell’Associazione Suoni del Sud.

L’ingresso al concerto in piazza Battisti è fissato alle 20.30 con posti a sedere disponibili fino ad esaurimento. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo email orchestrasuonidelsud@gmail.com o telefonare al numero 324.5912249.