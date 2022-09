Francavilla Fontana: domenica 11 settembre alle 10.30 in Piazza Umberto I "Percorsi di pace"

- Domenica 11 settembre in Piazza Umberto I dalle 10.30 prenderanno il via "Percorsi di pace". L’iniziativa, a cura dell’Assessorato ai Servizi Sociali, vedrà protagonisti la Commissione Pari Opportunità, il coro del I Istituto Comprensivo, AISM, AIDO, Inner Wheel Club di Francavilla Fontana, Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, Croce Rossa Italiana, Pandora I-dea, AIPA, CSV Volontariato del Salento Brindisi Lecce, Link Danza, Life Core Fit, La Isla del Caribe, Icos Danza, New Star, Studio Danza Desiato e Dance Academy.