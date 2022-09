Francesco Gabbani, due date imperdibili a Milano e Roma

Francesco Gabbani festeggia un anno intenso e ricco di successi con due concerti speciali nei palazzetti. Le due date, previste per il 1 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l' 8 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma, saranno una grande festa con cui Gabbani porterà sul palco il suo concetto di felicità e di condivisione con una scaletta studiata appositamente per l'occasione. Tra musica e parole, Gabbani presenterà non solo il suo ultimo lavoro ma anche le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti, più alcune sorprese che sapranno rendere felice chi assisterà al concerto.

“Manca meno di una settimana al Forum di Assago e sono molto emozionato perché sono sicuramente due appuntamenti molto importanti per me. Mi sto preparando per queste due date speciali sia dal punto di vista musicale perché sto pensando ad una scaletta particolare, sia emotivamente perché non vedo davvero l'ora di salire sul palco e di vivere delle grandi emozioni con il mio pubblico che considero una grande famiglia”

Con queste due date speciali Gabbani desidera coronare un anno importante nel suo percorso artistico, in cui ha pubblicato il suo quinto lavoro in studio, dal titolo “Volevamo Solo Essere Felici” (BMG), ha condotto con successo “CI VUOLE UN FIORE” il primo show green della televisione italiana in prima serata su Rai1 e ha debuttato nei panni di attore nel film “La donna per me” di Marco Martani prima di partire per un tour estivo con cui ha girato l'Italia e che si è concluso il 18 settembre al teatro Antico di Taormina.

Due concerti che racchiudono sei anni di musica e 40 anni di vita e un'occasione per celebrare i suoi successi e, per chi avrà acquistato il biglietto, l'unica possibilità per vedere quest'autunno Gabbani dal vivo.

Come annunciato da Gabbani via social, ospite del concerto di Milano sarà Ornella Vanoni, un’artista unica e una grande amica di Francesco.

Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da : Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra).

Ad aprire le due date ci sarà ALFA, un cantautore genovese, classe 2000. Con oltre 256mila follower su Instagram, 292 mila iscritti al canale Youtube e 900mila follower su TikTok, conta oltre 133 milioni di views su Youtube, oltre 318 milioni di stream su Spotify e più di 19 milioni di stream di Apple Music. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 300 mila di video su Tik Tok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto un triplo disco di platino (“Cin Cin”), due dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”) e sei dischi d’oro.

