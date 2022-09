Frontale tra due auto ad Alberobello: 2 feriti

ALBEROBELLO (BA) - Si è sfiorato il dramma ieri sera alle 23 in contrada Correggia, frazione di Alberobello (Ba), dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. I due conducenti, un 54enne ed un 25enne, residenti ad Alberobello e Coreggia, sono stati trasportati in codice rosso e ospedalizzati dai sanitari del 118 al Di Venere e al Policlinico di Bari.Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco di Putignano, i Carabinieri della compagnia di Monopoli e i colleghi della locale stazione di Alberobello. Il traffico è stato momentaneamente sopseso per permettere le operazioni di rimozione dei veicoli.