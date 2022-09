"Fratelli d'Italia non è contro il Lecce calcio"

BARI - “La notizia che Fratelli d’Italia sarebbe contro il Lecce Calcio non solo è del tutto infondata, ma viene diffusa a scopo volutamente denigratorio da chi sta facendo una campagna elettorale scorretta e infangante". Così in una nota Fdi Puglia.“Lunedì scorso in Commissione Bilancio - prosegue la nota - i consiglieri regionali Luigi Caroli e Renato Perrini hanno chiesto al direttore di Pugliapromozione, Luca Scandale, che in MODO PROPORZIONALE fosse riconosciuto un contributo anche alle altre squadre pugliesi di Calcio che militano in serie B e Lega Pro, in aggiunta a ciò che viene riconosciuto al Lecce Calcio che essendo in serie A merita ovviamente un sostegno diverso.“Ogni altra ricostruzione è assolutamente priva di ogni fondamento” conclude la nota di FdI.