Giornata dedicata alle persone con disabilità: il 5 settembre tutti in spiaggia al Lido del Carabiniere

BARI - Tutti in spiaggia al Lido del Carabiniere di Torre a Mare. Il prossimolunedì 5 settembre, a partire dalle ore 10, è in programma una Giornata dedicata alle persone con disabilità nella struttura balneare messa a disposizione dal Comando Legione Carabinieri "Puglia" di Bari, organizzata in sinergia con la ASL Bari e l’associazione ConSLAncio Onlus, in collaborazione con la Cooperativa Auxilium e l'associazione AILA.Un gruppo di adulti e minori, alcuni dei quali con patologie ad alta complessità che ne impediscono la mobilità e la regolare respirazione e quindi ventilati meccanicamente, potranno vivere il piacere di una giornata al mare in totale sicurezza, grazie alla presenza del personale sanitario della Asl Bari.Alle ore 10 è previsto un punto stampa. Parteciperanno il direttore generale della ASL Bari, Antonio Sanguedolce, il responsabile dell’Unità Operativa Fragilità e Complessità, Felice Spaccavento, i rappresentanti dell’Associazione ConSLAncio Onlus, Lalla Desiderato vicepresidente e Grazia Santoruvo collaboratrice, la coordinatrice ADI Bari della Cooperativa Auxilium, Michela Spennacchio e il rappresentante dell'associazione AILA, Andrea Desilvio. A fare gli onori di casa il vice comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, colonnello Domenico Ruscigno, il direttore dell’Organismo di Supporto Logistico, colonnello Saverio Lombardi e il gestore del lido, maresciallo capo Daniela Stanco.