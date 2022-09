Grande festa al PalaCarrassi di Bari in occasione della Settimana Europea dello Sport

BARI - Ha avuto luogo lunedì 26.09.2022 la giornata “Festa dello Sport del PalaCarrassi” inserita nel calendario eventi della Settimana Europea dello Sport (European Week of Sport - 2022) che fa del #BeActive il suo messaggio principale.L’ASD Pink Sport Time, in qualità di gestore del PalaCarrassi, e in collaborazione con l'APS ASD Margherita Sport e Vita, ha organizzato una vera e propria festa basata sulla promozione delle attività sportive dedicate ai piccoli e giovani atleti, promuovendo soprattutto uno stile di vita sano. Nello specifico la festa ha coinvolto circa 80 tra bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Tutti sono scesi in campo partecipando alle seguenti attività sportive: minibasket, danza, hip hop, taekwondo e multisport.Inoltre, l’evento ha messo in risalto la grande sinergia creatasi tra tutto lo staff tecnico del PalaCarrassi e ha evidenziato l’utilità dell’unione di più sport in uno. In particolar modo, le giovani cestiste della Pink Basket e i giovani cestiti dell’Adria Academy si sono esibiti in un ballo coreografico, a ritmo di palleggio, guidati dalla maestra di danza Anna Di Giovine (ARG Dance Project). Anche i ragazzi di coach Piergiuseppe Deserio hanno svolto l’allenamento multidisciplinare denominato basket music, una metodologia, promossa a livello europeo, che unisce il basket alla musica e viceversa.Le parole dell’attuale gestore della struttura, nonché presidente dell’ASD Pink Sport Time, Patrizia Aldini: "Per il secondo anno consecutivo celebriamo la Settimana Europea dello Sport qui al PalaCarrassi e per noi è un grande onore poter trasmettere, nell’ambito di questo evento, un messaggio fondamentale: l’importanza di uno stile di vita sano attraverso lo sport. Da ormai 12 anni gestiamo questa struttura ed è sempre bello vedere quando i nostri giovani riescono a cogliere l’essenza dello sport. Tutto questo è possibile grazie allo staff tecnico che da anni fa parte della famiglia del PalaCarrassi”.Grande merito va ai promotori della Settimana Europea dello Sport: Spartaco Grieco, presidente APS ASD Margherita Sport e Vita ed esperto in europrogettazione, e Stefania Scaramuzzi, dirigente ASD Pink Sport Time. La collaborazione tra queste due società ormai è ben consolidata nell’ambito progetti europei di Erasmus+ Sport.La festa ha visto la partecipazione attiva dell'assessore Pietro Petruzzelli, il quale ha ricordato il fondamentale ruolo dello sport come mezzo di prevenzione e ha invitato tutti i partecipanti a non abbandonare la pratica sportiva.