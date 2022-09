Il Foggia esonera l'allenatore Boscaglia

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C il Foggia ha esonerato il tecnico Roberto Boscaglia. Il presidente Nicola Canonico ha deciso di cambiare dopo la sconfitta 4-0 allo “Zaccheria” con il Pescara. Si sta cercando di risolvere il contratto che scade il 30 Giugno 2023. Boscaglia non ha diretto l’allenamento dei rossoneri pugliesi.

La squadra dauna partita con ambizioni di play off, ha deluso le aspettative con soli 4 punti in classifica dopo 5 giornate. Per il nuovo allenatore si fanno quattro nomi. Massimo Pavanel che fino a Febbraio 2022 ha lavorato nel Padova in C. Giuseppe Scienza che nella scorsa stagione è stato alla Pro Vercelli in Serie C. Marco Marchionni che è stato il tecnico del Foggia due stagioni fa. Gaetano D’Agostino che fino a Febbraio 2022 ha lavorato alla Vibonese in Serie C. Luigi Di Biagio ex tecnico dell’ Italia Under 21.