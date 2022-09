BARI - Un brutto incidente si è verificato oggi sulla Ss16 in direzione nord all’altezza dell’uscita per Palese. Due i mezzi coinvolti, con importanti disagi al traffico con gli automobilisti che si sono visti costretti a restare in coda per oltre 4 chilometri. Le cause dell'impatto sono ancora da chiarire, anche se probabilmente è da collegare al maltempo che in queste ore si è abbattuto su Bari e provincia. Ad intervenire sul posto il 118 e la Polizia Locale.