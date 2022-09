Italia Under 21: Caprile esordisce con un pareggio

Nell’ Italia Under 21 ha giocato come titolare inoltre l’attaccante del Lecce Lorenzo Colombo che al 38’ del primo tempo ha realizzato la rete del provvisorio vantaggio con una conclusione di sinistro. Nel secondo tempo al 10’ il Giappone Under 21 ha pareggiato con Fujio di testa.

Un giusto riconoscimento per il numero uno dei biancorossi che sta disputando un campionato eccellente in Serie B. Caprile è stato titolare perché l’altro portiere degli azzurrini Plizzari ha lasciato la squadra allenata da Paolo Nicolato per giocare nel Pescara nel Girone C di Serie C.