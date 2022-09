Nella quinta giornata di andata del Girone C di Serie C il Taranto perde 3-0 fuori casa col Gelbison ed è penultimo con 3 punti. Il Monopoli vince 2-1 al “Veneziani” col Cerignola e a 9 punti è in zona play off. Il Cerignola resta con 7 punti insieme alla Virtus Francavilla Fontana.

La squadra allenata da Antonio Calabro non riesce ad ottenere un risultato positivo in trasferta col Monterosi. I laziali prevalgono 2-1. L’ Andria pareggia 1-1 al “Degli Ulivi” col Picerno. Nella sesta giornata che si disputerà Sabato 1 Ottobre alle 17,30 il Taranto sfiderà allo “Jacovone” il Foggia. Il Monopoli affronterà al “Curcio” il Picerno. La Virtus Francavilla Fontana ospiterà al “Giovanni Paolo II” l’ Andria.