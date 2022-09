Inter-Bayer Monaco, Calhanoglu: ''Dobbiamo essere uniti e concentrati''

via Inter.it

A poco più di 24 ore dall'esordio in Champions League, Hakan Calhanoglu, al fianco di Simone Inzaghi in conferenza stampa, ha presentato la sfida contro il Bayern Monaco.

Che momento è questo e come si riparte dopo il derby?

Dobbiamo ripartire subito. Abbiamo perso il derby per alcuni nostri errori che abbiamo già analizzato e siamo motivati per domani, domani c’è la Champions e dobbiamo essere subito pronti ed essere uniti in campo.

L’anno scorso avete fatto grandi partite in Champions, può essere l’atmosfera giusta per rilanciarsi? Gli errori a cosa sono stati dovuti?

L’anno scorso abbiamo dominato contro Real Madrid e Liverpool, avevamo la partita nelle nostre mani e abbiamo perso per piccoli errori che hanno cambiato la gara. Dobbiamo essere in campo più uniti e concentrati. Siamo 11 e la partita dura 90 minuti, abbiamo analizzato gli errori, siamo pronti. Quest’anno abbiamo un altro gruppo difficile ma la Champions è così è bellissimo essere lì e giocare con squadre forti, per vedere a che punto siamo.

Il derby era una partita che sentivi particolarmente? Cosa significa per te affrontare il Bayern Monaco?

Conosco bene il Bayern Monaco, ho fatto tante partite contro di loro, sono forti e dinamici e pressano alto. Vogliono sempre dominare, noi dobbiamo essere pronti e concentrati, non possiamo perdere la palla facilmente perché loro sono veloci. Il derby è passato, è doloroso perché abbiamo perso, ma è passato.

Pensi che sia meglio dopo una sconfitta, giocare un grande incontro come quello di domani per avere subito grandi motivazioni?

Meglio pensare subito alla prossima e giocare in Champions League.

Quale obiettivo vi date in Champions e quale insegnamento avete appreso dall’anno scorso?

Tutti vogliono passare il gruppo, ma dobbiamo essere tranquilli e pensare step by step. Il gruppo è difficile, come l’anno scorso siamo andati avanti, quest’anno vigliamo migliorare.

Si è parlato molto delle difficoltà in difesa: a centrocampo credete di poter fare di più per aiutare la squadra?

I piccoli dettagli fanno la differenza, abbiamo sbagliato tutti insieme e si può migliorare e rialzarci tutti insieme, quando siamo uniti non può succedere niente. Grazie a Inter.it