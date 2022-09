La Fondazione Fedez sostiene il progetto di riqualificazione del centro di Rozzano

MILANO - La Fondazione Fedez E.T.S., realtà filantropica, senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità, abbraccia il progetto di riqualificazione del centro cittadino di Rozzano per aiutare la periferia da cui Fedez stesso proviene e in cui abita ancora la sua famiglia. E lo fa in modo concreto. Questa mattina, infatti, Fedez ha consegnato al sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, un assegno di 130.000 euro per contribuire alla creazione del nuovo parco dello sport. Il parco sarà dotato di uno skatepark di circa 2mila metri quadrati, di un’area multifunzione per il calcetto, una per la pallavolo e la pallacanestro oltre a diverse attrezzature sportive e un’area dedicata al parkour.

“Oggi sono particolarmente emozionato”, ha commentato Fedez. “Sono felice di poter sostenere Rozzano, luogo che mi ha visto crescere, perché credo che sia fondamentale non dimenticare mai le proprie radici. E, oggi più che mai, è importante creare degli spazi che permettano alle persone di riunirsi e di stare insieme per ritrovare il valore della socialità. Un parco in cui i ragazzi potranno fare sport e divertirsi. I progetti di riqualificazione urbana sono importanti per portare nuova linfa nelle periferie”.