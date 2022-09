La Lucente Spa presenta il suo primo bilancio di sostenibilità in occasione del suo centenario: autosufficienza energetica dell’headquarter nel 2023 e rinnovo parco mezzi in chiave green

BARI - Autosufficienza energetica dell’headquarter barese entro il 2023, rinnovo del parco mezzi con l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, soluzioni per il risparmio idrico e il contenimento dei rifiuti; ma anche la riduzione del 21% dei consumi energetici e delle relative emissioni di tonnellate di CO2 equivalenti tra il 2017 e il 2021 e il 74% di assunzioni di donne nel 2021 sul totale dei nuovi ingressi in azienda.Sono questi alcuni degli obiettivi da raggiungere o già raggiunti da La Lucente SpA, ricordati durante l’evento all’insegna della sostenibilità organizzato per il centenario dell’azienda barese – la più longeva società italiana, nonché riferimento a livello nazionale nel settore del cleaning e del facility management – e nel corso del quale la società ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità a collaboratori, stampa, stakeholder e istituzioni.Era il 1922 quando il fondatore Mario Volpe creava a Bari una ditta a conduzione familiare per offrire servizi di igiene ambientale a botteghe artigiane e piccoli esercizi commerciali. Cento anni dopo La Lucente è un’azienda che fattura oltre 40 milioni di euro, dà lavoro a quasi 2.000 persone impegnate sull'intero territorio nazionale, offrendo i propri servizi a clienti pubblici e privati in circa 1.000 comuni.Un’azienda che, sposando un modello di sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale, è riuscita ad allargare il proprio business fuori dalla Puglia a partire dagli anni ’80, quando fu aperta a Torino la prima filiale. Un percorso che ha visto la recente apertura di una nuova sede a Milano, in viale Forlanini, in virtù del radicamento nel territorio lombardo avviato nel corso degli anni e consolidatosi con importanti e recenti commesse.“La Lucente opera da cent’anni nel facility management, al servizio della comunità: è la storia di un grande passato, che oggi vuole guardare con determinazione al futuro, raccogliendo la sfida rappresentata dalla svolta green, con la consapevolezza che orientare le strategie aziendali in armonia con gli obiettivi ESG ambientali, sociali e di governance, sia la strada giusta per lo sviluppo di un business sostenibile ed in linea con una prospettiva di lungo termine. Colgo l’occasione per ringraziare le nostre 2.000 persone: è grazie a loro che siamo qui a parlare di futuro, festeggiando questo traguardo straordinario” – ha detto Angelo Volpe, CEO de La Lucente SpA.