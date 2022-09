Serie C: il Foggia vince 1-0 allo Zaccheria con la Virtus Francavilla Fontana





Nel secondo tempo al 10' il Foggia passa in vantaggio con D' Ursi di testa su cross di Frigerio. Al 44' Schenetti sfiora il raddoppio. Al 92' Ejesi va vicino al pareggio. Il Foggia e' quartultimo con 3 punti insieme al Latina e al Potenza.

- Nella terza giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia vince 1-0 allo " Zaccheria" con la Virtus Francavilla Fontana. Nel primo tempo al 35' D' Ursi dei dauni non concretizza una buona occasione. Al 43' Maiorino della Virtus Francavilla Fontana va vicino al gol.