Lancia con una fionda oggetti contro palazzi: fermato

BARI - Momenti di paura in via Dioguardi, zona Poggiofranco, dove un uomo era intento a lanciare oggetti con una fionda contro i palazzi. Provvidenziale l'intervento di un ufficiale del Corpo della Locale che lo ha fermato. Una volta fermato, però, l'uomo non ha esitato ad estrarre da uno zaino scuro un fodero contenente un’arma che ha mostrato al pubblico ufficiale al fine di intimorirlo ed allontanarlo.L’ufficiale è riuscito grazie all’attività di persuasione e al colloquio intavolato per trattenere il soggetto pericoloso ad attendere l'arrivo degli altri agenti della Polizia locale, nel frattempo giunti sul posto, che sono riusciti a disarmarlo ponendo l’area in sicurezza.Gli agenti hanno rinvenuto nello zaino scuro dell'uomo altri due coltelli a serramanico, due fionde, una cinquantina di bulloni in acciaio e piccole quantità di sostanza stupefacente. Tutto il materiale, compreso il machete con lama bifacciale, sono stati sottoposti a sequestro giudiziario e l’uomo, un cinquantenne, arrestato per minacce, resistenza e porto abusivo di armi. Lo stesso è stato associato al carcere mandamentale di Bari a disposizione dell’autorità giudiziaria.