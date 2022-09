11 settembre, Biden: non dimenticheremo mai le vittime

WASHINGTON - "A 21 anni di distanza teniamo vivo il ricordo delle vite preziose che ci sono state rubate a Ground Zero, Shanksville e al Pentagono. Jill e io siamo vicini alle famiglie che hanno perso i loro amati e stanno ancora soffrendo. Non dimenticheremo mai”. E' il tweet del presidente Usa Joe Biden in occasione del 21mo anniversario dell’11 settembre. Il presidente statunitense ha preso parte alle commemorazioni degli attentati al Pentagono, dove si è osservato un minuto di silenzio alle 9.37, l’ora dello schianto del Boeing 757. A perdere nel fatale impatto tutti i 64 passeggeri dell’aereo, inclusi i terroristi, e 125 persone che si trovavano nel palazzo del dipartimento della Difesa.“Quel giorno la storia dell’America è cambiata. Quello che i terroristi speravano di cambiare ma non ci sono riusciti: è il nostro carattere, fatto di forza e resilienza”, ha sostenuto il presidente Usa.“Sono onorato di essere qui con le famiglie delle vittime ancora una volta e ricordare tutti coloro che sono morti tra le fiamme e la cenere in quella terribile mattina di settembre”, ha dichiarato poi Biden al Pentagono durante le commemorazioni dell’11 settembre. Il presidente quindi ha ricordato il messaggio della regina Elisabetta in quell’occasione: “Il dolore è il prezzo che paghiamo per l’amore”.