L'ultimo addio a Elisabetta II

LONDRA - Milioni di inglesi sono pronti a salutare per l’ultima volta la regina Elisabetta II. Ieri pomeriggio, il feretro è stato trasferito da Edimburgo a Londra e l’ultimo volo della sovrana è stato seguito sul sito FlightRadar24, che permette di controllare il traffico aereo e che per qualche istante ha smesso di funzionare, da sei milioni di utenti. In serata, le spoglie di Elisabetta II sono state accolte a Buckingham Palace, dove Carlo III, William e Kate le attendevano.Oggi pomeriggio, un corteo a cui prenderanno parte il nuovo re e i nipoti, condurrà la bara, sulla quale sarà posta la corona imperiale e verrà accompagnata dai rintocchi del Big Ben, nella Westminster Hall. Durante la processione, i cieli della capitale si asterranno da produrre qualsiasi rumore e i voli potranno andare incontro a deviazioni e ritardi. La sede del Parlamento ha precedentemente ospitato le salme del nonno della regina, Giorgio V, del padre, Giorgio VI, della regina madre e di Winston Churchill. È previsto che ad attendere Elisabetta II ci saranno migliaia di britannici, alcuni dei quali si sono già disposti in prima fila dormendo sul marciapiede.Un milione è la cifra stimata di visitatori attesi a Westminster, che pazienteranno in una coda di trentacinque ore, estesa per otto chilometri. Chiunque entrerà a concedere l’estremo addio alla sovrana verrà invitato a osservare un riguardoso silenzio e a non fotografare né filmare con il cellulare, inoltre sarà sottoposto ad attenti controlli simili a quelli che hanno luogo negli aeroporti. Le autorità suggeriscono alla popolazione di seguire in smart working, avvertendo che si registreranno molteplici disagi e disordini.La camera ardente sarà ospitata dalla Westminster Hall per quattro giorni, sino a lunedì prossimo, giorno dei funerali a cui sono stati invitati oltre cinquecento personalità di spicco provenienti da numerosi paesi. Per volere del nuovo primo ministro britannico, Liz Truss, la Russia di Putin è stata esclusa dalla cerimonia. Dopo il rito funebre, che si terrà nell’Abbazia di Westminster, il feretro verrà tumulato nella Saint George Chapel di Windsor, accanto alla tomba del marito, Filippo. (Antonio Bottalico)