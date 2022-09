Serie B: il Brescia sfida il Benevento

Nell’anticipo della sesta giornata di andata di Serie B il Brescia sfiderà Venerdì 16 Settembre alle 20,30 al “Rigamonti” il Benevento. Per i lombardi sarà una partita difficile. I campani cercheranno un successo pe restare in corsa per i Play Off.

Il Brescia dovrà ottenere i tre punti per avere ambizioni di promozione diretta in Serie A. Esterni Van De Looi e Ndoj. Regista Bianchi. In attacco Moreo e Ayè. Nel Benevento sulle fasce Acampora e Koutsoupias. Trequartista Masciangelo. In avanti La Gumina e Forte.