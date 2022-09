Martina Franca, Festival Internazionale delle Emozioni ‘Totò e noi…’

– Dopo l’oscuro periodo Covid, l’Associazione Artemozioni, validamente diretta dalla dinamica presidente Lucia Torricella, darà vita a Martina Franca al Festival Internazionale delle Emozioni in collaborazione con la giovane ma già attivissima nuova Amministrazione Comunale, molto attenta a tali prestigiose e nobilissime operazioni culturali.Si tratta di un interessante Evento dedicato a Totò e soprattutto alle emozioni positive da riconoscere e condividere con poesie, foto, dipinti, video capaci di esaltare valori sempre più desueti quali l’empatia, l’accoglienza, la pazienza, l’ascolto, il dialogo costruttivo, la cortesia, la collaborazione, la puntualità, il rispetto della parola data, dell’ambiente, di se stessi e degli altri. Si tratta quindi di un aperto invito a bandire dai propri scritti, dalle parole e dalle opere d’arte ogni sorta di offesa, violenza, rancore e disumanità. Artisti e scrittori di varie nazioni hanno potuto così riflettere sulla grandezza artistica e umana di Antonio De Curtis, grande interprete dei vizi e delle virtù di nobili e derelitti e soprattutto sul suo saper evidenziare e farci riconoscere le pulsioni negative e positive, utilizzando una ironia educante e mai priva di rispetto o apportatrice di disimpegno o rassegnazione, ma caratterizzata da una capacità non comune di dissolvere con una saggia e pacata ironia e come nebbia al sole, enigmi, rassegnazione, paure, fragilità e angosce esistenziali.Ecco il programma:1) Il 14 e 15 settembre gli artisti esporranno le proprie opere dalle 9,30 alle 12 e dalle 17,30 nella sala dell’ex Museo delle Pianelle al Palazzo Ducale.2) Il 18 settembre alle 18 sarà inaugurata, nella sala Consiliare del Palazzo Ducale la interessante Mostra Pittorica che vedrà ospite d’onore la nipote di Totò: Elena Anticoli De Curtis e, in serata in piazza XX settembre saranno proiettate su maxischermo tutte le opere pervenute.3) Il primo ottobre, alle 18 si terrà nella Sala Consiliare la cerimonia di premiazione di opere letterarie e artistiche volte a comunicare emozioni destando i cuori da ogni sterile conformismo e da pseudo valori intessuti di violenza, potenza e potere.Il tutto è stato programmato dal compatto staff Artemozioni con l’intento mirabile di offrire humus vitale a una interazione positiva tra arte, poesia, fotografia, informatica alleate nel renderci consapevoli che a noi tutti spetta il compito di ridare ali a valori che si chiamano: sincerità, impegno, creatività e fantasia perché ci aiutino a rifondare saldi rapporti di amicizia e collaborazione volta a riaccendere sogni calpestati o negati e dar vita a emozioni positive da porre in volo verso un futuro in cui l’Umanità, l’armonia, la pace ci facciano cantare una straordinaria e beneaugurante sinfonia di gratitudine al dono mirabile del tempo della nostra vita e della luce di ogni talento che, ogni persona custodisce nella sua anima come luce necessaria per realizzare la propria vera essenza affrontando con coraggio i marosi più inattesi e devastanti che hanno bisogno del nostro coraggio prepotentemente volto a realizzare la vera essenza del nostro ESSERE abdicando a ogni sorta di fragilità.