Maxi-tamponamento sul lungomare di Bari: 5 feriti

BARI - Attimi di paura sul lungomare di Bari a causa di un tamponamento che ha interessato più automobili. In via Alfredo Giovine, presso l'ex spiaggia del Trullo, 5 auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Sul posto si è reso necessario l'arrivo dei Vigili del fuoco a causa dello sversamento di gasolio e olio dalle auto.Inoltre due ambulanze del 118, Pediatrica e Japigia, sono intervenute per soccorrere i 5 feriti non gravi. La Polizia Locale ha il compito di sgomberare il traffico e comprendere la dinamica del tamponamento.