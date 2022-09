SAN SEVERO (FG) - Ha un bilancio tragico l'incidente avvenuto nel pomeriggio tra San Severo e Apricena sulla Sp27, nel Foggiano, con una vittima ed un ferito.Un'auto con a bordo due donne è uscita fuori strada terminando la sua corsa nei campi, dove si è ribaltata per cause ancora da accertare. Per una delle due non c'è stato niente da fare, l'altra, invece, è stata trasportata in ospedale con l'elicottero dopo essere stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco.