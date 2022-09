Medita Festival, Premio Dei Due Mari 2022 BCC San Marzano a Malika Ayane

SAN MARZANO DI DAN GIUSEPPE (TA) - Si rinnova per il terzo anno consecutivo il sostegno della BCC San Marzano al Medita Festival, organizzato dall’8 all’11 settembre nella suggestiva cornice della Rotonda del Lungomare di Taranto dall’Orchestra della Magna Grecia, in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura. Dopo il successo delle prime due edizioni quest’anno sono in programma quattro grandi concerti con Riccardo Cocciante, Achille Lauro, l’Orchestra Mancina e Malika Ayane.L’ultimo appuntamento, domenica 11 settembre, è con una delle voci più singolari e facilmente riconoscibili della musica italiana, Malika Ayane, artista dotata di in indiscusso talento e di un estro molto originale a cui la BCC San Marzano ha scelto di assegnare il Premio dei Due Mari 2022 che nelle precedenti edizioni è stato consegnato ad Amii Stewart ed Edoardo Bennato. “Abbiamo istituito questo premio– ha spiegato il presidente di Palma – in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia, una delle eccellenze della nostra città, per celebrare gli artisti che danno lustro e visibilità al nostro territorio, su scala nazionale e internazionale”.Il titolo Due Mari rafforza la stretta correlazione del Premio con Taranto, con la sua storia e la sua identità. “La nostra città’ – ha sottolineato di Palma - merita occasioni in grado di valorizzare la sua inconfondibile bellezza, riconosciuta in tutto il mondo. Il nostro impegno quotidiano è creare le condizioni per farlo”.