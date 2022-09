Meloni: non saranno mesi facili per l'Italia

ROMA - "Siamo in un momento non facile per questa nazione. Non saranno mesi facili, preferisco dirvi la verità perchè possiate scegliere in coscienza cosa fare domenica, non mi è mai piaciuta la politica che mente. A noi è stata consegnata una nazione nella quale siamo fanalino di coda per crescita in tutte le classifiche". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Palermo. "E' una situazione non facile - ha aggiunto - e per questo non ci possiamo più permettere una classe politica che scarica miliardi di debiti sui nostri figli per comprare i banchi con le rotelle. Credo sia il tempo di una politica seria"."C'è qualcuno che strilla, ma lasciateli fare. Tanto io urlo di più, sono cintura nera di urlare" ha detto la Meloni, riferendosi alle urla di alcuni contestatori durante il suo comizio elettorale a Palermo. "Perchè sono cosi" nervosi? - ha proseguito - Perchè non hanno niente da dire. Passano il tempo a criticarmi, ma se io fossi il Pd su quali temi farei campagna elettorale? Dopo un'ora e mezza non avrei una risposta a questa domanda, quindi li capisco. Avendo condotto l'Italia nella condizione tragica nella quale si trova, stanno cercando in tutti modi di provocare, ma lasciateli fare. Loro sono nervosi perchè hanno paura di perdere il loro potere".