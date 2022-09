Letta: bastano pochi punti che ballano per vincere

ROMA - "Basta che ci siano 4-5 punti che ballano nei collegi uninominali decisivi e noi possiamo vincere queste elezioni. Ad esempio a Sesto San Giovanni, noi presentiamo Lele Fiano, figlio di un deportato in un campo di concentramento, la destra Isabella Rauti, Isabella Rauti… Lì o vince Fiano o vince Rauti. Chi vota per altri partiti, alla fine aiuta Rauti. Basta poco per riuscire a spostare". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a DiMartedì, su La7.