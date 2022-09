Noicattaro, scassinata cassetta offerte in parrocchia. Il messaggio al ladro: "Preghiamo per te"

BARI - Furto in parrocchia a Noicattaro, nel barese. “Carissimi amici e parrocchiani, con profondo rammarico vi informiamo che la scorsa notte la nostra chiesa ha ricevuto la visita dei ladri, che hanno scassinato le cassette delle offerte situate dinanzi alle immagini della Vergine del Carmine e di san Giuseppe”. A denunciarlo sui propri canali social la Parrocchia Santa Maria del Carmine.“È inutile dirvi - prosegue il post - che siamo scossi da quanto accaduto! Abbiamo provato a confrontarci con le illuminanti parole della lettera che don Tonino Bello scrisse al caro fratello ladro, il quale era perito in uno scontro a fuoco con un metronotte. Non sappiamo cosa si nasconda dietro tale gesto. Forse dovremmo leggerlo come uno dei tanti e preoccupanti segnali di difficoltà e disperazione che caratterizzano questi tempi non facili”.“Il Signore ci insegna a pregare per tutti: sappi allora, caro fratello ladro, che stiamo pregando anche per te. E sappi anche un’altra cosa, caro fratello ladro: credi che sia questa la via per risolvere i problemi?” conclude il post della Parrocchia.