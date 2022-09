Politiche: bagno di folla per Meloni a Udine

UDINE - Il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è arrivata in serata alla kermesse enogastronomica Friuli Doc a Udine ed è stata accolta da un bagno di folla. Ad attenderla per quasi due ore all'esterno dell'hotel Astoria, nel cuore della città, numerosi sostenitori e membri del partito a livello territoriale.La leader di FdI, una volta uscita, è stata acclamata e accompagnata in corteo lungo le vie del centro fino a raggiungere la salita del colle del castello che ha percorso a piedi fino al piazzale dove sono situati gli stand delle Pro Loco friulane. Lungo il percorso applausi e cori di incoraggiamento, ma anche richieste di selfie e autografi sul suo ultimo libro.