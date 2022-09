Open Day Uniti per lo Sport a Brindisi: Piazza della Vittoria gremita

BRINDISI - Respirare lo sport a pieni polmoni. Promosso a pieni voti con successo e partecipazione l’“Open Day Uniti per lo Sport” di sabato 17 settembre su Piazza della Vittoria e parte di Corso Umberto, in pieno centro storico di Brindisi, con la presenza di numerose società sportive posizionate in postazioni prestabilite a favore di passeggio in centro città nel corso del quale, come noto per eventi dello stesso genere, istruttori, allenatori, maestri ed esperti delle più disparate discipline, si sono messi a disposizione dei cittadini presenti offrendo loro esperienze dirette con il proprio sport preferito, la possibilità di cimentarsi in prove sportive con cui si pensa di avere meno affinità o addirittura sperimentarne di nuove fornendo, ove necessario, l’attrezzatura per coloro che hanno partecipatoFamiglie, gruppi di giovanissimi, comitive di adolescenti e persino tantissimi anziani hanno voluto partecipare attivamente alla serata di sport proposta, confermando a pieno titolo, la funzionalità della formula ideata e organizzata dal Maestro Carmine Iaia con il patrocinio dell’Amministrazione ComunaleL’iniziativa, introdotta da una presentazione in programma ad inizio evento con la conduzione del giornalisti brindisino Nico Lorusso alla presenza dell’Assessore allo Sport Oreste Pinto, è arrivata in occasione della riapertura della Stagione Sportiva 2022/2023, ha voluto mettere in evidenza le attività e gli eventi promozionali legati alle realtà agonistiche del territorio puntando i riflettori sullo sport brindisino ed i suoi esponenti.Soddisfazione ed entusiasmo espresso apertamente dalle società che hanno partecipato all’evento: la Boxe Iaia Brindisi, l’ASD 40 Nodi del Presidente Emilio Morocutti, la società Aurora Basket di Fabio Minieri, l’ASD Brindisi Rowing Club del Presidente Elio Narcisi, il Centro Arte Danza della maestra Claudia Giubilo, il Circolo della Scherma del maestro Antonio Muraglia, il Club Olympia della coach Iolanda Mastrantonio, la Ginnastica La Rosa dei maestri Barbara e Luigi Spagnolo, la Gold Team TaeKwonDo del maestro Marco Cazzato, l’Invictus Fight Lab KickBoxing del maestro Mino Gorgoni, la società Krav Maga del maestro Antonio Sardano, la Pallavolo Koru Brindisi della coach Titty Spinelli, la scuola di danza Studio 19 del Direttore Artistico Danilo Chiarelli e la società Vertical Gym Pole Dance della maestra Simona Melli.Appagato dalla grande risposta di cittadini e società sportive il maestro Carmine Iaia che ha dichiarato: “Posso dire di sentirmi, almeno oggi, l’uomo più forte del mondo. Un fortissimo ringraziamento ai miei straordinari colleghi, grandi professionisti nelle proprie discipline e persone stupende nella vita di tutti i giorni e immensa gratitudine verso quel grande pubblico che, come ogni volta, riempie le piazze agli eventi che ho l'onore di organizzare. Quello di unire tutti gli sport e di riempire le piazze della mia splendida città era sogno che mi accompagnava sin da bambino”.