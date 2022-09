Bitonto: grande successo per l'evento "VogliAMO Bitonto Pulita World Clean Up Day"





BITONTO (BA) - Si è tenuto a Bitonto sabato 17 settembre l’annuale appuntamento con il world clean up day organizzato dalle associazioni VogliAMO Bitonto Pulita e Ambiente è Vita- No Discarica FER.LIVE.





"E’ stato per i volontari un momento di partecipazione e riflessione circa l’inciviltà di alcuni concittadini. A testimonianza di ciò la mole di rifiuti raccolti (circa venti sacchi tra indifferenziato, vetro e plastica) lungo Via Paolo Scoppio e Viale Europa a 100 metri circa dall’isola ecologica. Evidente risulta la necessità che gli organi preposti adottino più efficaci strumenti contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti che genera, a sua volta, degrado nelle periferie e campagne della città.

Come volontari non smetteremo mai di porre in atto concrete azioni per la rigenerazione del nostro territorio e lontani da ogni polemica e strumentalizzazione saremo sempre a difesa dell’ambiente in cui viviamo. A margine dell’evento è seguita sistemazione delle reti protettive ed irrorazione degli alberelli dedicati ai nuovi nati nel giardino di Via Paolo Scoppio.

Ringraziamo la SANB per la collaborazione" hanno dichiarato i volontari dell'evento.