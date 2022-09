Pd: disarmante sostegno Trump a Conte

ROMA - "Donald Trump è il contrario del progressismo, della cura dei più fragili, del rispetto delle persone. Stiamo parlando di un signore che ha fatto rinchiudere dentro le gabbie i bambini provenienti dal Messico perché colpevoli di essere migranti. Ha incitato i suoi sostenitori ad assaltare il Congresso e dunque la democrazia. Ha fatto di tutto per limitare i diritti e la libertà delle donne di decidere del proprio corpo, purtroppo riuscendoci. Il suo sostegno a Giuseppe Conte è disarmante. La sinistra sta dalla parte dei più fragili, di chi non ce la fa più, delle famiglie e delle imprese in difficoltà, non dei supermiliardari arroganti e potenti". Lo ha dichiarato Marco Furfaro, responsabile Pd Movimenti e associazioni.