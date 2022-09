Sanità Puglia, Stefàno: gravissime indiscrezioni su società in house, il MEF aiuti a fare chiarezza con urgenza

BARI - “Ho chiesto al Ministro dell’Economia, in una interrogazione a risposta scritta, di avere con urgenza precisazioni sulle indiscrezioni secondo le quali la Regione Puglia avrebbe omesso di comunicare al MEF, per diversi anni, ogni notizia riguardante la presenza nel sistema sanitario regionale della Puglia delle società Sanitaservice s.r.l.”. Lo scrive il presidente della Commissione politiche europee, senatore Dario Stefàno, in una nota in cui spiega le ragioni dell’interrogazione, unico atto di sindacato ispettivo possibile a Camere sciolte.“Questo - prosegue il senatore - è quanto sarebbe emerso durante il tavolo di lavoro tra la dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato-MEF e Coordinatore del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, per l’analisi e attività di monitoraggio e previsione della spesa sanitaria, l’assessore alla sanità della Regione Puglia e il dirigente del Dipartimento promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia”“Se venissero confermate queste indiscrezioni – conclude - sarebbero gravissime le ripercussioni sulle stesse società in house, la cui esistenza potrebbe anche essere messa in discussione attraverso disciplina sanzionatoria, con gravissime conseguenze sul Sistema Sanitario Regionale, in termini organizzativi, di erogazione e qualità dei servizi ma anche sui livelli occupazionali che riguardano circa settemila unità lavorative”.