Politiche, Conte: Trump? Goffi tentativi schizzare fango su di me

ROMA - "Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo Trump. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco". Così il presidente M5s Giuseppe Conte su Facebook. "Ci sono goffi tentativi di screditare la nostra azione politica e di spruzzare qualche schizzo di fango su di me", afferma Conte riferendosi ad un articolo su Repubblica che ha intercettato l'ex inquilino della Casa Bianca Trump."Un giorno mi accusano di essere un anti-atlantista, un altro mi rimproverano il rapporto durante la mia esperienza a Chigi. La voglia di screditare M5s da' alla testa", osserva tra l'altro l'ex premier."L'obiettivo di questa macchina del fango è dire a chi crede nei valori progressisti 'attenzione guardate che Conte è amico di Trump e non votate M5s'. Quando tutti sanno che per i valori, le idee e le politiche del Movimento "c'è una differenza notevole tra noi e le politiche di Trump"."Possiamo guardare le persone negli occhi e con la schiena dritta, andiamo avanti su questa strada perché abbiamo tutte le carte in regola" ha poi dichiarato Conte, in collegamento video, durante le conclusioni per la presentazione dei candidati della lista M5s di Roma e Lazio."L'evento di presentazione dei candidati alla Camera e al Senato nei collegi del Lazio, che si è tenuto questa mattina allo Scout Center di Roma, ha dimostrato ancora una volta il grande entusiasmo del Movimento 5 Stelle e la grande partecipazione degli attivisti, qualcosa di cui dobbiamo essere fieri e per cui dobbiamo continuare a lavorare", ribadisce in una nota il coordinamento Regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio."In questi anni - ha detto nel suo intervento Valentina Corrado, Coordinatrice regionale M5S del Lazio e assessora regionale al Turismo - come Movimento 5 Stelle abbiamo raggiunto grandi risultati, oltre l'80% del nostro programma elettorale è stato realizzato con interventi chiave quali il reddito di cittadinanza, il decreto dignità e il superbonus, solo per citarne alcuni. Siamo dalla parte giusta e sulla buona strada per continuare questo percorso".